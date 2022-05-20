Украина укрепит границу с Беларусью в Житомирской области, чтобы не допустить вторжения оккупантов. Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в своем видеообращении на странице в Facebook.

Он отметил, что такого прорыва войск России, как 24 февраля, больше не будет.

"Мы понимаем, что второй попытки врага не будет... Не будет возможности зайти в Украину, как они зашли с 24 февраля. Но с 1 мая по всей линии начинаем строить бетонные блоки. Здесь начинают работать и коммунальные предприятия. Мы собирали мэров городов Житомирской области. Распределим между каждым городом часть участка и построим нормальную линию обороны, чтобы ВСУ были защищены, и чтобы белорусская армия совместно с российской больше не имела шансов зайти", - отметил Сухомлин.

Напомним, 25 февраля российские военные атаковали Ушомирскую военную часть в Житомирской области и аэропорт Винницы.

Как писала "Страна", на переговорах с Россией обсуждался вопрос о послевоенных границах Украины и русских школах.

Однако позже мэр Житомира заявил, что в городе больше не будут изучать русский язык.

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.