Дети в школах Житомира больше не будут учить русский язык. Об этом 18 мая заявил городской голова Сергей Сухомлин, передает "Радио Свобода".

"Русскому языку в украинской школе не место. При необходимости устроим в школах групповые или индивидуальные консультации для понимания терминологии", - прокомментировал он.

В то же время с 1 июня городские власти планируют запустить языковые лагеря для детей, переехавших в Житомир из восточных регионов, для улучшения уровня украинского.

По данным Министерства образования и науки, на 25 апреля около 450 тысяч школьников в Украине изучали русский язык.

Отметим, что это не единичная инициатива, недавно языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал запретить преподавание русского языка в украинских школах. Сейчас он предлагает учителей русского "отправить на простой". А с 1 сентября вообще заменить этот предмет чем-то другим.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Украине во время войны с Россией началась новая волна декоммунизации и дерусификации. Мы рассказывали, как в Украине начали сносить памятники Пушкину и запрещать русский в школах.