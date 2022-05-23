Норвегия ответила премьеру Польши Матеушу Моравецкому, который призвал страну делиться своими нефтегазовыми доходами с Украиной.

Слова госсекретаря МИД Норвегии Эйвинда Вад Петерссона приводит газета Aftenposten.

"Норвегия уже внесла значительный вклад в международную помощь Украине и внесет еще больший", - ответил МИД страны.

Ведомство напомнило, что по закону доходы от продажи нефти в Норвегии направляются в пенсионный фонд страны.

К слову, его доходы упали на 50 миллиардов долларов за последний год, поэтому, говорят в Норвегии, сверхприбылей, о которых говорил Моравецкий, там нет.

Отметим, что в конце апреля Норвегия передала Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов, способных сбивать низколетящие самолеты.

А в начале мая Украина получила от США, Норвегии и Австрии полмиллиарда евро на здравоохранение, гуманитарку и беженцев.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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