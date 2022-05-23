На президента РФ Владимира Путина было совершено неудачное покушение после вторжения в Украину. К нему были причастны выходцы из Кавказа.

Об этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью УП.

"На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно два месяца назад было. Еще раз говорю, оно было неудачно. Огласки ни одной об этом событии нет, но это имело место", - сказал Буданов.

Ранее в ФСБ РФ заявили о подготовке покушения на Владимира Соловьева якобы по заданию СБУ.

А в марте советник главы ОПУ Михаил Подоляк говорил, что на Зеленского уже больше 10 раз совершали попытку покушения.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.