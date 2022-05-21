Президент Российской Федерации Владимир Путин был болен раком, и возможно, именно это послужило косвенной причиной того, что он отдал приказ о вторжении в Украину.

Такое предположение сделал известный американский режиссер Оливер Стоун в подкасте журналиста Лекса Фридмана.

Стоуну задали вопрос, было ли решение напасть на Украину безумием или стратегическим расчетом.

"Я не могу вам с уверенностью ответить. Во-первых, мы не знаем, что ему сказали, давала ли разведка действительно ему правильные оценки. Возможно, он не был хорошо информирован о степени сотрудничества, которое могли оказать русские, живущие в Украине. Это могло быть одним из факторов того, что он некорректно оценил последствия. И не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время ковида… Возможно, он потерял контакт с людьми. Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что (вторжение в Украину) будет быстрым решением", - сказал режиссер.

Отметим, что Оливер Стоун брал интервью у Путина, снимал о нем документальный фильм и считается в США лояльным к российскому президенту.

Ранее мы рассказывали, что, по предположениям российских журналистов, за Путиным ездит целый пул врачей, среди которых есть онколог и специалист-эндокринолог.

Также в том, что у Путина рак, уверен и глава украинской разведки Кирилл Буданов.