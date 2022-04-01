Президента РФ Владимира Путина в поездках в Сочи в течение 2016-2020 годов сопровождала бригада врачей. Чаще всего с ним летали два врача-отоларинголога (один из них сопровождал Путина 59 раз, другой - 38 раз) и хирург-специалист по раку щитовидной железы (35 раз).

Об этом говорится в расследовании команды журналистов "Агентства" (теперь - "Проект") на основе данных госзакупок.



Дважды - в ноябре 2016 и ноябре 2019 года - к Путину выезжали бригады по 12 и 13 врачей, среди них - реабилитолог и группа оперирующих нейрохирургов ЦКБ управделами президента.

Они могли быть привлечены либо к операции, либо к какой-то серьезной процедуре в области спины.

Также Путин мог, по данным журналистов, прибегать к нетрадиционной медицине - принимать пантовые (панты - рога оленей в период их роста с неороговевшей структурой) ванны с экстрактом из рогов алтайских маралов (крупный благородный олень).

Спикер Кремля Дмитрий Песков на вопросы журналистов о том, болен ли Путин раком, заявил, что это "выдумки и неправда".

Напомним, Песков опровергает неосведомленность Путина о реальном положении войск РФ в Украине.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.