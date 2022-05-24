В ночь с 23 на 24 мая американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска вчера штурмовали Золотое и взяли под контроль точки входа в город, что позволило им продвинуться на север и завершить окружение Северодонецка с юга.

Об этом говорится в отчете, опубликованном в Facebook.

"Передислокация сил "ДНР" и "ЛНР" со своих прежних позиций, с которых они проводили лобовые атаки на востоке Украины, к северу от Харькова для удержания оборонительных рубежей против украинского контрнаступления указывает на то, что Россия уделяет приоритетное внимание замедлению украинского контрнаступления", - сообщает Институт.

Кроме того, по данным экспертов организации, российские силы продолжали создавать условия для установления постоянного контроля и возобновления наступательных операций на юге Украины 23 мая.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях предыдущего дня, 23 мая.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.