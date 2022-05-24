Британская разведка сообщает, что РФ увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, стремясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. В настоящее время северное и южное направления этой операции разделены примерно 25 км удерживаемой Украиной территории.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Британии, обнародованном в Twitter.

Украинские силы оказывали сильное сопротивление, занимая хорошо укрепленные оборонительные позиции. Давно начатая ООС, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом. Однако РФ добилась некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских частей, сообщает разведка.

Захват Россией Северодонецкого котла приведет к тому, что вся Луганская область окажется под российской оккупацией. Хотя сейчас это главное усилие РФ, эта операция является лишь частью ее кампании по захвату Донбасса.

Если линия фронта на Донбассе сдвинется на запад, это удлинит пути сообщения РФ и, вероятно, приведет к тому, что ее силы столкнутся с трудностями с пополнением материально-технического снабжения, считает разведка.

Напомним, Гайдай ранее сообщил, что Россия бросила все силы на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут.

После этого Арестович сообщил, что над Северодонецком нависла угроза окружения. Это подтвердили в Генштабе ВСУ.

Вместе с тем, по данным главы Луганской ОВА, в регионе действуют 12 тысяч российских военных. Также он считает, что захватив Луганскую область, российские войска пойдут на Донецкую.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Подробно о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.