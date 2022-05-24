Российские войска ведут наступление на северо-востоке Донецкой области, в направлении Лимана, Северодонецка, на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, Песок и Марьинки. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 24 мая.

Вот основные события дня:

Противник ведет наступление в направлении города Лиман (северо-восток Донецкой области). Враг ведет наступление в направлении города Северодонецк (Луганская область), боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении противник наступает в районах сел Липовое и Белогоровка. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка.

Напомним, в небе над Украиной сбили высокопоставленного российского генерал-майора - летчика Боташева.

Также по данным разведки Британии, РФ на войне в Украине уже потеряла столько же военных, сколько СССР в Афганистане за 9 лет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.