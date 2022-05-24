Российские военные наступают на Лиман и Северодонецк. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 24 мая
Российские войска ведут наступление на северо-востоке Донецкой области, в направлении Лимана, Северодонецка, на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, Песок и Марьинки. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 24 мая.
Вот основные события дня:
- Противник ведет наступление в направлении города Лиман (северо-восток Донецкой области).
- Враг ведет наступление в направлении города Северодонецк (Луганская область), боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении противник наступает в районах сел Липовое и Белогоровка.
- Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка.
Напомним, в небе над Украиной сбили высокопоставленного российского генерал-майора - летчика Боташева.
Также по данным разведки Британии, РФ на войне в Украине уже потеряла столько же военных, сколько СССР в Афганистане за 9 лет.
Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.