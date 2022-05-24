"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что начался штурм Лимана (город на севере Донецкой области).

При этом о его штурме сообщалось ещё вчера. А сегодня некоторые российские телеграмм-каналы уже объявили о его взятии (однако впоследствии опровергли).

Впрочем объективных подтверждений тому, что российские войска уже находятся в городе нет.

Кроме того, связь с местными жителями практически отсутствует.

Отметим, что город ежедневно подвергается жестоким обстрелам со стороны оккупантов.

Напомним, что еще вчера над гордом Лиман поднялись густые клубы дыма, очевидцы сообщали о серьезном штурме города со стороны российских военных.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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