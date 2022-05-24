Пушилин заявил, что начался штурм Лимана российскими войсками
"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что начался штурм Лимана (город на севере Донецкой области).
При этом о его штурме сообщалось ещё вчера. А сегодня некоторые российские телеграмм-каналы уже объявили о его взятии (однако впоследствии опровергли).
Впрочем объективных подтверждений тому, что российские войска уже находятся в городе нет.
Кроме того, связь с местными жителями практически отсутствует.
Отметим, что город ежедневно подвергается жестоким обстрелам со стороны оккупантов.
Напомним, что еще вчера над гордом Лиман поднялись густые клубы дыма, очевидцы сообщали о серьезном штурме города со стороны российских военных.
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