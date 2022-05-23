Российские войска бомбят Лиман в Донецкой области.

Об этом пишет в Twitter канадский журналист Нейл Хауэр.

"Мы не справляемся с российской авиацией. Сегодня уже было пять авиаударов, самолеты летели прямо над нами. Требуются системы ПВО, чтобы отразить российскую атаку", - передает он слова полицейских, которые только что вернулись из Лимана.

При этом, по его словам, сами копы утверждают, что ВСУ не хватает сил ПВО и истребителей.

"Наблюдаю за залпом российской реактивной артиллерии по Лиману примерно с 10 км. Мы видели разрывы снарядов, поражающих украинские позиции", - написал журналист.

Напомним, российские войска начали штурм Лимана. В соцсетях пишут, что бои идут на улицах города и россияне уже заняли его северные окраины. Официальных подтверждений этому пока нет.

Ранее мы писали, что ночью войска РФ из артиллерии обстреляли Авдеевку. Повреждены десятки домов и детсад, есть пострадавшие.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, что увидел на Донбассе военкор из Канады.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.