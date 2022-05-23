Донецкая и Луганская область остаются самыми горячими точками войны в Украине. Россияне наступают под Севердонецком и Бахмутом, установили контроль над Рубежным, практически ежедневно обстреливают Лисичанск и Лиман.

Многие жители уехали из этих районов, но многие остались и теперь выживают в убежищах, практически без связи и возможности купить продукты в редких работающих магазинах.

Ситуацию в подконтрольной части Донецкой и Луганской области освещает канадский журналист Нил Хауэр, который в мае приехал на Донбасс. В его Твиттере много репортажных зарисовок о военной и "мирной" жизни там. Он общается как с украинскими военными, так и с мирными жителями.

Рассказываем о том, как живут и воюют украинцы в Северодонецке, Лисичанске, Краматорске, Бахмуте - глазами канадского репортера.

Кадыровцы под Северодонецком, потери под Запорожьем

Потери под Запорожьем. Вчера журналист сообщил о больших потерях под Запорожьем со слов украинского солдата, с которым он разговаривал (военного перебросили на Донбасс, где Хауэр с ним и поговорил).

"Разговаривал с одним солдатом, только что приехавшим сюда из Запорожья. Сказал, что база его подразделения вчера попала под четыре снаряда. По меньшей мере 17 убитых, они все еще вытаскивают тела. Жестко" - написал Нил Хауэр.

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Бои за Северодонецк. Много постов посвящено Северодонецку. 12 мая Хауэр опубликовал слова "Спартака", командира батальона в Северодонецке, который подтвердил, что идут тяжелые бои.

"За последние дни русские перебросили четыре свежие бригады, и они превосходят нас в соотношении 3 к 1" - цитировал он военного.

Командир батальона "Спартак". Фото twitter.com/NeilPHauer

Рассказал собеседник и о том, что под Северодонецком стоят кадыровцы. По его словам, они не воюют.

"Кадыровцы тоже здесь. Они вообще не дерутся, просто стоят на второй-третьей линии, снимают видео в ТикТок и бьют заключенных. Мы не знаем, зачем они здесь" - сказал "Спартак".

Спустя девять дней, 21 мая, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал, что россияне взорвали мост между Северодонецком и Лисичанском - двумя городами, которые находятся под контролем Украины.

Мост между Северодонецком и Лисичанском. Фото twitter.com/serhey_hayday

Журналист написал о тяжелой ситуации на дороге Бахмут-Лисичанск, которая связывает подконтрольную территорию Луганской области с Донецкой (и ее захват будет означать фактически окружение луганских сил ВСУ).

Хауэр сообщает, что российские войска приближаются к этой дороге из двух районов, в том числе к Берестовому Донецкой области, которое расположено прямо на трассе. По его словам, поездки по этой дороге опасны.

Также российские войска находятся примерно в пяти км от Соледара, "эта местность широко открыта и простреливается".

"Вчера мы видели, как по дороге ехал фургон, который явно был обстрелян из стрелкового оружия где-то по дороге - лобовое стекло и левая сторона изрешечены пулями" - написал журналист 21 мая.

Россияне стремятся окружить дорогу Лисичанск-Бахмут. Схема twitter.com/NeilPHauer

Потеря Рубежного. 12 мая журналист написал о потере Рубежного, которое находится рядом с Северодонецком. Об этом ему рассказал украинский майор Илья Кравченко.

"Он говорит, что украинские силы сейчас потеряли контроль над Рубежным, поскольку прошлой ночью были вынуждены отступить. Они держатся сейчас на въезде в город, пытаясь закрепиться в Северодонецке" - написал Хауэр.

Наступление на Бахмут и Константиновку. 20 мая журналист написал о подготовке ВСУ к наступлению россиян под Бахмутом и Константиновкой в Донецкой области.

"У меня такое чувство, что в ближайшие дни русские прорвутся из Попасной" - написал канадец.

Константиновка - это следующий к юго-западу от Бахмута город в Донецкой области, между ними 30 километров.

Лиман почти отрезали. Позже журналист описал ухудшение ситуации под Лиманом в Донецкой области.

"В последние дни мы слышали от местных жителей сообщения о том, что на Лиманском фронте все хуже - вчера из-за интенсивного обстрела мы не смогли попасть в Райгородок (напротив Лимана через реку на юго-запад). Теперь оказывается, что русские почти отрезали город" - написал Хауэр 18 мая.

Нехватка снарядов и грузовиков у ВСУ. Ссылаясь на военных, журналист написал, что сейчас есть проблемы со снабжением.

"Разговор с солдатом в Краматорске, только что с Изюмского фронта. "Главная наша проблема - логистика. В армии США на каждые 10 танков приходится 15 грузовиков снабжения. Здесь, с нашей дерьмовой постсоветской доктриной, у нас на каждые 10 танков приходится 3", - говорится в посте за 15 мая.

Журналист добавил, что несколько дней назад слышал подобное от командиров в Лисичанске. Они сказали, что их две самые большие потребности — это больше артиллерийских боеприпасов и больше транспортных грузовиков.

Последнее кафе и жизнь в убежищах. Как живут на линии фронта

Пишет журналист и о жизни в городах на линии фронта.

Славянск. "Пустынные улицы в Славянске примерно в 15 км от линии фронта на северо-востоке Донбасса. Осталась только четверть из 120 тысяч жителей города" - написал он 11 мая, добавив фото с пустых улиц.

Славянск 11 мая. Фото twitter.com/NeilPHauer

21 мая он написал, что в Славянске осталось последнее работающее кафе.

"Боже, благослови единственное открытое кафе в Славянске, где можно по утрам выпить хороший капучино и кусочек пирога с заварным кремом" - поделился журналист.

Краматорск. Описывает он и атмосферу в Краматорске. В городе регулярно пропадает свет.

"Стою возле гостиницы в Краматорске. Черная тьма - в городе не горит ни одной лампочки. Прислушиваясь к выстрелам вдалеке - что-то вроде автопушки (САУ - Ред.). Жуткие времена" - написал репортер 19 мая.

Лисичанск. Ситуацию в Лисичанске, "части последнего кусочка Луганской области, находящимся под контролем Украины" Нил Хауэр описал, как тяжелую.

"Россияне сейчас активно продвигают здесь наступление. В городе нет ни воды, ни связи, ни электричества, артиллерийский и минометный огонь не прекращается" - написал он 12 мая.

Лисичанск 12 мая. Фото twitter.com/NeilPHauer

Из-за отсутствия связи люди изолированы от новостей.

"Один из самых сюрреалистичных моментов в Лисичанске вчера. Стою на улице, когда подъезжает машина и из нее выходит местная женщина. Она спрашивает меня, какие новости за последнюю неделю, взяли ли русские Северодонецк, как они утверждают, потому что у них нет ни связи, ни интернета... Эта женщина хотела знать, могут ли они по-прежнему оставаться в городе, потому что она не хотела жить в условиях оккупации" - поделился журналист 13 мая.

Он добавил, что из-за отсутствия связи местные жители не знают, что происходит на другом берегу реки, а все, к чему у них есть доступ, — это российские пропагандистские радиопередачи.

18 мая вышел репортаж журналиста из Лисичанска, где до войны жило около 100 тысяч человек.

"Россияне нас сегодня почти не бомбили. Мы могли быть на улице почти весь день" - рассказала 17-летняя Саша.

Многие жители, которые остались, перебрались в школы, где есть убежища.

"Мы приехали сюда 25 марта. Здесь нет ни воды, ни электричества, но есть генераторы" - рассказала 50-летняя Татьяна. Кроме нее в школе живут около 110 человек.

Рядом работает магазин. Он открыт с 7 до 10 утра, но мало у кого остались деньги на покупку продуктов: работы нет, пенсии не выплачиваются.

Продукты доставляют волонтеры. Они везут самое необходимое: хлеб, питьевую воду, масло и спальные мешки.

"В убежище в воздухе висит пыль. Темноту нарушают только редкие вспышки свечей или фонарики на мобильных телефонах. Вдоль стен стоят два ряда кроватей. На столах стоят банки с вареньем, соленьями, банки с тушенкой. Одна женщина готовит бутерброды для детей, играющих на улице" - описывает атмосферу в школьном убежище журналист.

Дети из бомбоубежища в Лисичанске вышли на улицу в один из редких дней затишья. Фото Neil Hauer

8 марта в верхний этаж школы попал снаряд, начался пожар, но мужчины из убежища смогли его потушить.

Обстрел Бахмута. 16 мая журналист опубликовал фото после очередного обстрела Бахмута в Донецкой области. "10-метровая воронка от удара, одного из самых тяжелых в Бахмуте, в 15 км от линии фронта" - написал он.

Бахмут после обстрела