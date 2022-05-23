Утром в понедельник, 23 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что под Харьковом враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей. Россияне устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

Сводка опубликована в Facebook.

"Враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении", - сообщает Генштаб ВСУ.

Также по информации Генштаба, была попытка противника наступать в районе села Долгенькое, которое находится к западу от трассы, соединяющей Изюм и Славянск, а также у границы Донецкой области. ВСУ пишут, что атаку отбили.

К югу от Северодонецка враг штурмовал Тошковку, а также сам временный областной центр, пишет Генштаб ВСУ.

К северу и западу от Попасной россияне штурмовали районы Александрополья, Липового и Триполья, но отступили.

По данным Генштаба, в районах Донецка и Запорожья идет снижение интенсивности боевых действий. Противник закрепляется на занятых рубежах и ведет обстрелы.

"По результатам потерь в ходе боевых действий враг вынужден снимать с хранения танки Т-62 для комплектования формируемых для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп. Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, пораженная и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях", - сообщает Генштаб.

Также по информации ВСУ, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны на указанных направлениях сбили один БпЛА типа Орлан-10 и вражеский самолет Су-25.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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