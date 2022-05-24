Американский Институт изучения войны сообщает, что россияне могли захватить северо-восточный пригород Северодонецка - Щедрищево.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Сообщается, что российские войска штурмовали Золотое и взяли под контроль въезды в город, что позволило им продвинуться на север и завершить окружение Северодонецка с юга.

Институт пишет, что украинские силы отошли на запад от Владимировки к Соледару, что указывает на то, что российские силы продвигаются на запад от Попасной, а не на север, в сторону Северодонецка.

Также сообщается, что российские силы взяли под контроль Мироновский к юго-востоку от Бахмута. Это позволит РФ продвинуться к Бахмуту как с юга, так и с запада.

Однако маловероятно, что россияне смогут быстро захватить Бахмут - "если вообще смогут", пишет "Институт".

Также Институт сообщал, что РФ пытается замедлить ВСУ под Харьковом и готовится возобновить атаки на юге.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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