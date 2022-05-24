В небе над Украиной был сбит и в результате погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Он имел высокий класс летчика-снайпера.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на троих бывших подчиненных Боташева, попросивших об анонимности из соображений личной безопасности.

Боташев - самый высокопоставленный летчик, погибший в Украине за время войны. Он имел класс летчика-снайпера, подготовка которого обычно занимает 10-12 лет и обходится государству около 8 миллионов долларов (правда, на российских военных форумах утверждают, что статус летчика-снайпера служит показателем не столько мастерства, сколько заслуг и количества звезд на погонах). До выхода в отставку он командовал авиационным полком.

По мнению ВВС, участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.

22 мая Генштаб ВСУ заявил, что над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении. Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил ВВС, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25.

"Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты - Ред.), второй - бомбы… "Стингер" на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё", - рассказал участник обсуждения в одном из российских Телеграм-каналов.

Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение, используя инициалы К. Х. Б.

Канамат Боташев родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, закончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию истребителя-бомбардировщика. Дослужился от лейтенанта до генерала.

Он командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера завершилась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Как писали СМИ, тогда генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам на котором он не имел. Военные вылетели на спарке, в полете Боташев решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. Фронтовой истребитель сорвался в штопор и разбился, пилоты катапультировались.

"Просто захотелось полетать на истребителе такого вида, но не учел, что у такого самолета есть свои особенности", - объяснял потом Боташев на суде.

Тогда же выяснилось, что за Боташевым уже числилось аналогичное должностное нарушение: в 2011 году он, не имея допуска, управлял самолетом Су-34. В итоге Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к четырем годам условно и штрафу в 5 миллионов рублей.

После суда Боташев уволился из вооруженных сил и работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации.

В Минобороны РФ не прокомментировали информацию о возможной гибели Боташева.

В ВВС добавили, что с 24 февраля в Украине погиб минимум 31 российский военный летчик.

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