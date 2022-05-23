В Виннице проводили в последний путь военных летчиков 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины: подполковника Игоря Хмару и майора Илью Негаря.

Об этом сообщается в Фейсбуке Командовании Воздушных сил ВСУ.

Военные погибли 19 мая, выполняя боевое задание на бомбардировщике Су-24М на востоке страны.

Оба пилота родом из Винницкой области, оба с детства мечтали о небе и желали связать свою жизнь с военной авиацией. Офицеры в разное время учились в Харьковском университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Игорь Хмара был командиром авиационной эскадрильи, а Илья Негарь – старшим штурманом авиационной эскадрильи.

С начала широкомасштабной российской агрессии в составе экипажа лётчики выполнили 14 боевых вылетов, уничтожили десятки единиц военной техники, сотни оккупантов.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, указом президента Украины подполковник Хмара и майор Негарь отмечены государственными наградами Украины - орденом "За мужество" ІІІ степени.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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