Россия потеряла за первые три месяца войны в Украине столько же военных, сколько Советский союз за время его девятилетней войны в Афганистане.

Об этом сообщается в свежей сводке разведки Великобритании.

К высокому уровню потерь привело сочетание плохой тактики на малых высотах, ограниченного прикрытия с воздуха и отсутствия гибкости и командного подхода, который готов усиливать неудачи и повторять ошибки.

В Лондоне предполагают, что со временем потери РФ будут расти и станут более очевидными для россиян, что может привести к росту общественного недовольства.

Отметим, что официальные потери СССР в Афганистане оцениваются в 13-15 тысяч. Украина же называет цифру нынешних потер РФ в 29 тысяч.

Ранее СМИ писали, что Россия может напасть на Молдову, чтобы открыть второй фронт против Украины.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.