Россияне всю ночь обстреливали город Белополье в Сумской области, затем по нему нанесли авиаудар. Разрушено 11 домов.

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, жертв нет. Белополье граничит с Глушковским районом РФ, который также, по заявлениям российских властей, постоянно обстреливается.

Напомним, ранее враг обстрелял Сумскую область сегодня из ракетных систем и артиллерии.

Также сообщалось, как россияне пытались прорваться через государственную границу в Сумской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.