В Сумской области со среды, 18 мая, время комендантского часа сокращается на один час: теперь он будет длиться с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Также важно: все пропуска, которые предоставляли право передвигаться во время комендантского часа, выданные до 13.05.2022, считаются недействительными. Из соображений безопасности считаются действительными только пропуска, изданные после 13 мая", - подчеркнул Живицкий.

Напомним, в Киеве и области комендантский час также теперь начинается на час позже. Он длится с 23:00 до 05:00.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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