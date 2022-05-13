С воскресенья, 15 мая, в Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже. Он будет длиться с 23:00 до 05:00.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В связи с этим, по данным Кличко, с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше. Метрополитен – с 06:00 до 22:00 (ранее - с 06:30 до 20:00 - Ред.). Наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30 (ранее было с 7:00 до 21:00 - Ред.).

Напомним, с 17 апреля комендантский час в Киеве и области длился с 22:00 до 05:00.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.