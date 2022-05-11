На тех украинских территориях, где не ведутся боевые действия, комендантский час пока отменять не будут, так как еще существует угроза опасности.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский эфире национального телемарафона.

"Я думаю, что еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, где не ведутся боевые действия, потому что есть еще довольно велика опасность", - заявил Монастырский.

Он также прокомментировал то, что некоторые области, которые находятся ближе к зоне боевых действий, самостоятельно установили продленный комендантский час. По словам Монастырского, "время показывает, что комендантский час оправдал себя".

"Он позволяет избежать проникновения диверсионных групп на территории, в том числе центральных и западных областей Украины. Поэтому мое личное видение, что нам еще предстоит определенное время жить с комендантским часом", - добавил глава МВД.

Монастырский также заявил, что Украина успешно пережила 8 и 9 мая, несмотря на то, что в эти дни могли быть провокации и нападения диверсантов.

Напомним, в двух областях Украины вчера изменили время комендантского часа.

В Киеве же комендантский час действует с 22:00 до 5:00 утра.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

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