В Украине во время военного положения разрешили силовикам проводить обыски ночью и без понятых.

Эта норма прописана в законе о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, который был принят 14 апреля и вступил в силу 1 мая.

Закон определяет, что проведение следственных действий в ночное время (т.е. с 22 часов до 6 часов) не допускается, за исключением неотложных случаев, когда задержка в их проведении может привести к потере следов уголовного правонарушения или побега подозреваемого, а также помимо совершения уголовного производства в порядке УПК.

Без понятых обыск можно провести, если привлечение понятых объективно невозможно или связано с потенциальной опасностью для их жизни или здоровья.

Ранее "Страна" рассказывала, как война изменила права и свободы украинцев. На время военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан, предусмотренные статьям Конституции 30-34, 38, 39, 41-44 и 53.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.