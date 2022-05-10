Со вторника, 10 мая, в двух областях Украины сократят время комендантского часа. Послабления коснутся Ивано-Франковской и Днепропетровской.

Скриншот: Telegram/Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)

В обоих областях он будет действовать с 23:00 до 5:00. О послаблениях в своих областях сообщили главы ОВА - Светлана Онищук и Валентин Резниченко.

Скриншот: Telegram/Онищук Світлана / Івано-Франківська ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.