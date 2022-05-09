В Ровенской области уменьшили комендантский час, как и было обещано ранее. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА (ОВА) Виталий Коваль в Telegram.

Теперь он будет с 23-х до 5-ти, то есть, его сделали короче на два часа. Губернатор Коваль объясняет это "более-менее спокойной ситуацией" в регионе:

"Это сделано для удобства жителей, учитывая более-менее спокойную ситуацию в регионе. Понимаю, что бывают разные обстоятельства. Но, пожалуйста, планируйте решение всех личных дел до указанного времени", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/ Віталій Коваль / Рівненська ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.