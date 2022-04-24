В Областной военной администрации Донецкой области заявили, что послабляют ограничения комендантского часа с 25 апреля. Теперь он будет длиться девять часов вместо одиннадцати.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко у себя в Telegram.

"С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00. Призываю всех соблюдать установленные правила - это вопрос личной и общественной безопасности", - говорится в сообщении

Глава военной администрации подписал соответствующее распоряжение около 15 часов 24 апреля на Пасху. Отметим, что ранее комендантский час в Донецкой области был установлен с 19 часов до 6 утра.

Скриншот: Telegram/Павло Кириленко/Донецька ОДА (ОВА)

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