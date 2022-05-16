В Киеве с понедельника, 16 мая, разрешают продажу алкоголя в кафе и ресторанах с 11:00 до 22:00. На такой шаг власти решились ради пополнения городского бюджета. Об этом сообщает КГГА.

"Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Также он уточнил время продажи алкоголя в магазинах - с 11:00 до 16:00.

Как сообщалось, в столице и Киевской области комендантский час теперь начинается с 23:00 и длится до 05:00. Метрополитен работает с 06:00 до 22:00, а наземный общественный транспорт - с 06:00 до 22:00.

Напомним, в Киевской ОВА заявили, что прямой угрозы от России столице нет, но власти готовятся к худшему сценарию.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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