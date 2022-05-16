Если война в Украине затянется, 9 из 10 украинцев могут оказаться за чертой бедности. Об этом сообщает ООН.

"Украина: разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности", - говорится в сообщении организации.

По первоначальным оценкам ООН, затяжной конфликт может поставить под угрозу достижения в области развития почти за два десятилетия. Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на века.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях вчерашнего дня, 15 мая.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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