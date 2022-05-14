На фоне войны в Украине мошенники пытаются похитить данные платежных карт, используя тематику денежной помощи от ООН.

Об этом сообщает Госспецсвязи в своем Телеграм-канале.

"В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и произвести дополнительный платеж. Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы", - говорится в сообщении.

Госспецсвязи дает украинцам ряд рекомендаций:

Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции). Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг. Помните, что всегда следует соблюдать основные правила кибергигиены.

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