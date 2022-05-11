В Тернополе задержали мошенников, которые присвоили себе 13 млн грн из пожертвований на ВСУ
В Тернополе задержали организаторов Благотворительного фонда, которые присвоили половину от всех пожертвований на ВСУ. За время "работы" фонд смог присвоить 13 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.
Фонд еще полтора года назад организовали два брата из Черновицкой области.
С начала вторжения РФ в Украину они организовали сбор средств, и к работе структуры привлекли еще четырех человек, среди которых отец учредителей и жена одного из них.
Во время обысков в помещениях фигурантов изъяли 34 тысячи долларов, почти 7 тысяч евро, более 2 тысяч фунтов стерлингов и более 200 тысяч гривен.
Еще более 5 миллионов гривен находятся на личных банковских карточках, которые заблокированы.
Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.