В Киеве мужчина обманул волонтеров на полмиллиона гривен. Он предлагал отвезти военное снаряжение и продавал его или просто брал деньги на закупку за границей и пропадал.

Об этом сообщает прокуратура.

Гражданин в течение марта-апреля 2022 года под предлогом поставки военного снаряжения для нужд ВСУ завладел имуществом и деньгами киевских волонтеров.

Он соврал волонтеру, предложив перевезти военную экипировку из Киева в Чернигов. Волонтер передал мошеннику 40 бронежилетов, 15 раций и 4 коробки кровоостанавливающих медицинских средств на общую сумму почти 12,3 тыс. евро, которые купил за свои средства.

Мужчина получил военное снаряжение и пропал. Экипировку он продал, а деньги забрал себе.

Установлено, что мошенник втирался в доверие и к другим волонтерским организациям Киева, уверяя их в своих возможностях поставить из-за границы военное снаряжение, в том числе дроны, и таким образом завладел их денежными средствами.

Суммарно он обманул волонтеров на общую сумму почти полмиллиона гривен.

Сейчас решается вопрос о его аресте.

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