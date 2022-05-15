С 16 мая в Украине возобновят работу камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Камеры не будут работать на временно оккупированных территориях. Сейчас они проходят тестирование и с понедельника заработают даже в тех населенных пунктах, которые раньше были оккупированы армией России", - заявил Монастырский.

Также он отметил, что подразделения Нацполиции, которые были вовлечены в отпор вооруженной агрессии России, в тех регионах, где это возможно, уже возвращаются к выполнению непосредственно полицейских функций, например, патрулированию.

"Фиксация нарушений ПДД - это одна из составных частей обеспечения безопасности граждан. А также это один из показателей общей цивилизованности государства", - говорит Монастырский.

Ранее "Страна" писала, что с начала войны уровень преступности в Киеве снизился на 50%.

Также мы рассказывали, что во время войны происходили страшные ДТП. Так, на дороге под Ровно автобус столкнулся с бензовозом, в аварии погибли более 20 человек. Она стала одной из крупнейших в истории Украины.