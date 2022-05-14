В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ уровень преступности снизился почти на 50%.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский в эфире телемарафона.

"В первые дни полномасштабного вторжения РФ граждане покидали Киев, и, конечно, преступники тоже покидали территорию города, опасаясь за свою жизнь. Сейчас ситуация контролируется. И с начала вторжения мы видим снижение преступности почти на 50%", - сказал Выговский.

По его словам, снижено количество краж снизилось почти на 60%, разбойных нападений – до 80%, грабежей - на 60%. Всего в столице на линию "102" с 24 февраля поступило более 130 тысяч обращений граждан разного характера.

По словам Выговского, у полицейских были опасения по поводу мародерства, связанного с кражами из квартир.

"Да даже сейчас, когда большое количество граждан возвращается в Киев, мы не видим… всплеска этих преступлений", – сказал Выговский.

Он также сообщил, что сейчас в Киеве функционирует 49 блокпостов из 220, они преимущественно расположены на въездах и выездах из города.

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