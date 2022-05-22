Россия может попытаться открыть второй фронт против Украины из Молдовы. Существует "ряд индикаторов", которые свидетельствуют о подготовке РФ к захвату Молдовы.

Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на украинские военные источники.

Успешный захват Молдовы позволит российским войскам войти в черноморский порт Одессы.

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной", — сказал источник издания.

Отметим, что накануне глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что НАТО хочет начать вооружать по своим стандартам Молдову.

При этом президент страны Майя Санду уверена, что Молдове не грозит втягивание в войну, а вопрос Приднестровья будет решаться политическим путем.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.