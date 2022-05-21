Союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдова были вооружены по стандартам альянса.

Об этом в интервью, опубликованном в пятницу вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

"Я бы хотела, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. У нас идут соответствующие дискуссии с нашими союзниками", - сказала Трасс.

Она также утвердительно ответила на вопрос о том, является ли причиной этого существующая военная угроза для Молдовы со стороны России. А советник Трасс пояснил изданию, что оснащение Вооруженных сил Молдовы по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним.

Ранее "Страна" рассказывала, какое вооружение войдет в новый пакет помощи США Украине на $100 миллионов.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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