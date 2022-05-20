Минобороны Молдавы подтвердило хищение военной помощи США на сумму около 2 миллионов леев (примерно 105 тысяч долларов).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее молдавские телеграм-каналы писали, что с ноября прошлого года из второй мотопехотной бригады в Кишиневе пропало военное снаряжение на сумму порядка 2 млн леев – каски, бронежилеты, военная форма, обувь, вещмешки и др, переданные Молдове американцами.

Официальный Кишинев провел расследование и подтвердил данные факты.

"Недостатки выявлены в процессе приема-передачи должности командира части. Об этом деле сообщили в муниципальную прокуратуру. Минобороны сотрудничает со следственными органами и окажет необходимую поддержку для разъяснения обстоятельств дела", - говорится в сообщении.

США ежегодно оказывают Молдове военную помощь по программе Foreign Military Financing с 2015 года.

Ранее сообщалось, что также Евросоюз предоставит Молдове дополнительное военное оборудование.

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