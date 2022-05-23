В ночь с 22 на 23 мая войска РФ нанесли два ракетных удара по Коростеню в Житомирской области. Один из них был отражен силами ПВО. В результате второго ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко в эфире единого телемарафона.

"Около двух и около четырех ночи произошли взрывы в городе Коростене. В четыре – прилет в железнодорожную инфраструктуру. В два сработала ПВО, и болванка упала на один из жилых массивов, нет значительных повреждений", – сказал он.

Напомним, войска РФ также нанесли удар по железнодорожному объекту в Малине Житомирской области, погиб сотрудник "Укрзализныци".

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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