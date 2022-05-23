Мэр Малина Александр Ситайло сообщил, что погибший во время ракетного удара в воскресенье, 22 мая, - это работник "Укрзализныци".

Об этом Ситайло заявил в видеообращении.

По его словам, еще четыре человека ранены, из них трое - железнодорожники.

Удар снова, как и несколько дней назад, наносился по железнодорожной инфраструктуре.

"Нанесен ракетный удар по городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", 150 домов. Один из них - многоквартирный... К сожалению, есть один погибший. Им был работник "Укрзализныци". Также есть четверо раненых. Из них трое - работники "Укрзализныци" и один житель города Малина. Все раненые госпитализированы и получат необходимую медицинскую помощь", - сказал Ситайло.

Напомним, в Житомирской области украинская ПВО сбила четыре крылатых ракеты, выпущенные армией России.

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