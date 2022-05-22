Подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" в воскресенье уничтожили четыре крылатые ракеты, выпущенные по объектам инфраструктуры Житомирской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 22 мая, около 13:00 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Житомирской области. Четыре крылатые ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Центр": три ракеты ликвидированы авиацией и одна - подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения", - говорится в сообщении.

Житомирская область была атакована с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Отметим, что ракеты, которые не были сбиты, ударили по городу Малин. Несколько дней назад по этому городу уже били ракетами. Тогда оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре.

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