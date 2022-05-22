Российские войска сегодня вновь обстреляли Киевский район Харькова.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Олег Синегубов.

"Несколько недель мы уже фиксируем относительную тишину, но тишина относительна, больше она обманчива. Сегодня днем снова был обстрелян Киевский район города Харькова. Враг еще бьет из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" и, к сожалению, доносится до любого района города Харькова", - сказал губернатор.

Ранее мы писали, что в Харькове и области продолжаются обстрелы, Россия пытается сдержать продвижение ВСУ.

Также "Страна" сообщала, что в Лозовой под Харьковом российская ракета разбомбила дом культуры. Среди пострадавших - ребенок.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.