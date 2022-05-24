Авдеевку в Донецкой области, которую атакуют уже два месяца, в "ДНР" решили не штурмовать. Там намереваются взять город в окружение, после чего предложат украинским военным в нем сдаться.

Об этом заявил представитель "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.

"У нас есть опыт Мариуполя, у луганчан есть опыт Рубежного, поэтому будем обходить, закрывать логистику, только после этого с ними будем вести переговоры", - сказал он.

Сегодня мы также писали о том, что Светлодарск в Донецкой области занят войсками противника. Россияне вошли в город 24 мая, над администрацией уже весит флаг РФ.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.