Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь".

В интервью российскому блогеру Марку Фейгину советник главы Офиса президента сообщил, что в Северодонецке противник имеет превосходство в артиллерии и авиации.

"Мы едва-едва выгребаем там", – сказал он.

Также Арестович заявил, что россияне пытаются ворваться в Соледар со стороны Попасной, они идут по железной дороге.

Раньше Северодонецк сравнил с Мариуполем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

А военный аналитик, профессор Майкл Кларк заявил в прямом эфире британского телеканала Sky News, что ожидает полного окружения Северодонецка Луганской области в ближайшие сутки-двое.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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