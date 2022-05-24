Военный аналитик, профессор Майкл Кларк заявил в прямом эфире британского телеканала Sky News, что ожидает полного окружения Северодонецка Луганской области в ближайшие сутки-двое.

По словам профессора Кларка, русские "вкладывают все силы в эту конкретную часть фронта".

"Русские эффективно окружили Северодонецк, хотя и не полностью. Их северные и южные клещи к западу от города находятся на расстоянии 10–12 миль друг от друга", – добавил он.

"Но я ожидаю, что они закроют свои клещи, свое окружение, в ближайшие 24–48 часов", – резюмировал Кларк.

Ранее "Страна" приводила слова губернатора Луганщины о том, что ситуация в регионе на грани критической.

"Россияне наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно", - сказал Сергей Гайдай.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.