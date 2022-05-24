Ситуация в Луганской области на грани критической, глава ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона сравнил ее с Мариуполем.

"Россияне наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно. Атакуют Северодонецкое направление, Горскую громаду со стороны Золотого и Екатериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и нашу Луганскую Чернобаевку – Белогоровку", – сообщил он.

"Северодонецк – едва жив. Областной центр забросали авиабомбами", – добавил Гайдай.

Также, по его словам, трасса "Лисичанск-Бахмут" полностью простреливается, там уже "работают" вражеские ДРГ.

"Сейчас мы как Мариуполь - тот форпост, который сдерживает огромное количество сил и средств, чтобы они (россияне) не пошли дальше", - сказал Гайдай.

Вчера глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что на территории области сейчас больше 12 000 российских военных. По его словам, ситуация сложная, однако в Тошковке украинские военные выбили врага и закрепились.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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