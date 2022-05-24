Оккупанты закончили разминирование морского порта Мариуполя и акватории Азовского моря. Об этом сообщил так называемый представитель "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин, сообщают местные СМИ.

Также он сообщил, что в ближайшее время порт сможет принимать грузы.

Однако, директор ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский в комментарии "Экономической правде" заявил, что эксплуатировать порт Россия пока не может.

Ведь российские суда не могут зайти в порт, пока не будет расчищена акватория порта от затонувшего морского транспорта. Чтобы это сделать, врагу нужна электроэнергия, чтобы использовать портальные краны. Портовая подстанция повреждена, а ее восстановление является сложным процессом, который занимает немало времени. Однако в порту есть один неповрежденный автономный плавучий кран, работающий на дизельном топливе.

Он добавил, что на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн. дол. Зерна было существенно меньше - 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов. Когда оккупанты расчистят море, они смогут украсть это с порта.

Напомним, что оккупанты еще в начале мая заявляли, что хотят восстановить работу мариупольского порта в течение месяца для приема грузов.

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