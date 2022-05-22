Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко дал неофициальные советы жителям как вести себя в отношениях с "ДНР" и российской армией - "честные ответы на сложные вопросы", как он выразился.

В своем Телеграм-канале он пишет:

"В Мариуполе и вокруг остаются тысячи людей, которые откровенно не воспринимают оккупацию и отказываются получить "помощь" от оккупантов. Десятки тысяч человек.

Много вопросов, на которые лучше ответить один раз:

- гуманитарная помощь, пенсии и другие выплаты оккупантов. Не отказывайтесь. Берите все, что дают. Чем больше будете получать, тем больше нужно будет предоставлять снова. Большие затраты оккупантов – большие проблемы. А там хоть в мусор выбрасывайте,

- работа на оккупантов. Если вы можете/вас принуждают работать в коммунальных областях и это улучшит жизнь наших мариупольцев, работайте. Речь не о самоназванной мэрии и руководящих должностях. Не вся работа – коллаборация. И главное – мы должны выдержать до деоккупации вместе. Поэтому, если ваша работа пойдет на улучшение жизни мариупольцев – не сомневайтесь. Вы работаете для них, а не для оккупантов.

- если "предлагают" дать комментарий на камеру, оценивайте это с учетом собственной безопасности. Если в этом нуждается ситуация – давайте. Простые правила, как избежать интереса к себе. Говорите так, в городе стреляли по домам. Но кто не знаю, из подвала видно не было. На все уточняющие вопросы по "Азову" или украинским военным говорите что-то типа – да разве разберешь, все же по-русски говорят а форма у всех военная. То есть избегайте прямого ответа, переводя в сторону "не знаю, не слышал, не видел". В таком случае сами отстанут.

- если вас заселяют в чужое жилье, заселяйтесь. Относитесь бережно к имуществу чужих людей. После деоккупации они вернутся, а вы будете не просто иметь убежище, но и сохраните поехавшим мариупольцам их имущество".

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