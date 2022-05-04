"ДНР" и российские оккупанты поставили задачу до конца мая возобновить работу Мариупольского порта на приём грузов. Об этом сообщили источники "Страны" среди сотрудников этого предприятия.

Также, по их словам, уже назначен новый директор порта, который до того возглавлял один из портов в Ростовской области.

Напомним, по данным разведки, новый куратор Путина по Донбассу прибыл в Мариуполь для подготовки "парада" на 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.