В России сообщают, что украинских защитников "Азовстали", которые на прошлой неделе вышли с завода, будут судить.

"Трибунал" над ними хотят проводить в Мариуполе, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"По предварительным данным, первый промежуточный трибунал будет проводиться именно в Мариуполе", – приводит агентство слова источника, задействованного в процессе подготовки "трибунала".

За ним, по замыслу авторов устава "трибунала", последуют еще несколько этапов, которые, возможно, проведут в других локациях.

Между тем в России заявляли о возможности обмена военных с "Азовстали" на Виктора Медведчука. Однако в Кремле такую вероятность опровергли.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.