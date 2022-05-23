"Красный крест" не будет публично публиковать информацию о количестве и персональные данные украинских военных, вышедших из "Азовстали".

Об этом заявила представитель организации Мирелла Ходейб в комментарии "Укринформу".

"Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем", – сообщила Ходейб.

Напомним, по данным британской разведки, из "Азовстали" вышли 1700 человек. А Минобороны РФ заявило, что сдались в плен 2439 человек.

При этом "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что военных с "Азовстали" "будет судить трибунал". В МИД РФ допускают обсуждение их обмена

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.