Появилось еще одно объяснение, почему ВСУ отступили от Светлодарска и соседнего поселка Мироновский в Донецкой области.

Как считает советник главы МВД Виктор Андрусив, ВСУ реализуют "маневренную оборону".

"Мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Иногда приходится отступать от рубежей, не носящих стратегический характер, во избежание окружения или потерь", – отметил Андрусив.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что украинские войска покинули город, так как перегруппировались, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.