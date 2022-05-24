В результате обстрелов железнодорожной инфраструктуры Украины не была повреждена ни одна партия западного оружия. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии Kурбанова Live.

Тем самым он опроверг заявления российских СМИ о том, что российские войска уничтожают ракетными ударами поставленное Западом Украине оружие.

По словам Арестовича, разные виды оружия попадают на фронт по разному, в зависимости от того, нужно ли подразделениям проходить с ним обучение: если учить пользоваться нет необходимости, то вооружение сразу же попадает конкретным подразделениям, в ином случае - сначала на полигон.

Напомним, ночью россияне нанесли удары по Коростеню, ракеты попали в железнодорожный объект. Также мы писали, что в Житомирской области войска РФ нанесли удар по железнодорожному объекту, в результате которого есть погибший и раненые.

Напомним, в начале мая Украина получила из США партию снарядов для поставленных ранее американских гаубиц.

Также мы писали, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", а Германия поставит летальное оружие и боеприпасы к нему.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.